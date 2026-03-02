В Кремле оценили слова украинских чиновников о том, на что Россия готова пойти для урегулирования регионального конфликта.

Москва не комментирует содержание мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса, но тема гарантий безопасности находится на повестке наряду с территориальным вопросом. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 17 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля отметил, что ранее руководство страны говорило о том, что не будет в публичном пространстве обсуждать содержание тех бесед, которые проводятся с оппонентами по различным аспектам. Таким образом эксперт прокомментировал недавние заявление офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что Россия якобы согласно дать гарантии безопасности для Украины.

Безусловно, наряду с другими вопросами, с главным вопросом, а именно территориальным вопросом, тема гарантий безопасности находится на повестке дня переговоров. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Песков: Россия расстроена деградацией в переговорах США и Ирана.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ