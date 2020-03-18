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Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

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Медики проверили журналистов, которые будут сопровождать президента во время визита в Крыму.

Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирус. Об этом сообщил "РИА Новостям" пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник объяснил, что анализы также сдали журналисты кремлевского пула. Тесты пришлось пройти корреспондентам, которые будут освещать деятельность Путина в Крыму.

Песков добавил, что это обусловлено мерами предосторожностями из-за пандемии коронавируса. Ранее в Кремле заявили, что информация о здоровье главы государства не будет доступна общественности. Специалист заметил, что в отношении Владимира Путина предпринимаются все меры по защите от инфекции.

Ранее Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News

Теги: дмитрий песков, коронавирус, кремль, тест
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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