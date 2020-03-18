Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирус. Об этом сообщил "РИА Новостям" пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник объяснил, что анализы также сдали журналисты кремлевского пула. Тесты пришлось пройти корреспондентам, которые будут освещать деятельность Путина в Крыму.
Песков добавил, что это обусловлено мерами предосторожностями из-за пандемии коронавируса. Ранее в Кремле заявили, что информация о здоровье главы государства не будет доступна общественности. Специалист заметил, что в отношении Владимира Путина предпринимаются все меры по защите от инфекции.
Ранее Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации.
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News
Обсуждение ( 0 )