Песков сообщил о предложении Путина Байдену пообщаться

В Кремле исключили общение с американским президентом в виде дебатов.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о предложении Владимира Путина президенту США Джо Байдену пообщаться. В Кремле уточнили, что разговор может состояться по дипломатическим каналам через видеосвязь. В Москве напомнили, что предыдущий контакт между политиками состоялся по инициативе Белого дома. Теперь предложение поступило со стороны РФ. Чиновники ждут ответа.

Существует видеосвязь, видеоконференции...Есть открытые платформы, есть закрытые платформы. Слава богу, технология коммуникаций между руководством США и Россией позволяет осуществлять такую видеосвязь в закрытом формате. Она создана, она апробирована, она функционирует. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Чиновник заверил, что общение не будет проводиться в формате дебатов сторон. Однако он отметил, что у Вашингтона и Москвы накопилось много вопросов друг к другу.

Песков назвал очень плохими слова Байдена о Путине.

Фото: Piter.tv