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Кремль исключил встречу Путина с нефтяниками на фоне цен на топливо
Сегодня, 13:49
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matveyvn

Кремль исключил встречу Путина с нефтяниками на фоне цен на топливо

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Российские власти держат ситуацию с ценами на топливо на контроле.

Кремль исключил встречу Владимира Путина с нефтяниками на фоне цен на топливо. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У президента нет, пока не планируется.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, российские власти держат ситуацию с ценами на топливо на контроле, задействуют имеющиеся механизмы, чтобы не допустить серьёзных ценовых скачков.

Ранее в Кремле оценили доклад разведки США о вмешательстве России в выборы.

Фото: pixabay.com

Теги: кремль, нефть, путин
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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