Кремль исключил встречу Путина с нефтяниками на фоне цен на топливо

Кремль исключил встречу Владимира Путина с нефтяниками на фоне цен на топливо. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
У президента нет, пока не планируется.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
По его словам, российские власти держат ситуацию с ценами на топливо на контроле, задействуют имеющиеся механизмы, чтобы не допустить серьёзных ценовых скачков.
Ранее в Кремле оценили доклад разведки США о вмешательстве России в выборы.
Фото: pixabay.com
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