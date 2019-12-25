Москва не имеет отношения к каким-либо компаниям против любого кандидатов на американских выборах.

В Кремле оценили доклад разведки США о вмешательстве России в выборы. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, обвинения от американской стороны звучат безосновательно и бездоказательно.

Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, Москва не имеет отношения к каким-либо компаниям против любого кандидатов на американских выборах. Песков заявил, что данные обвинения могут быть выдвинуты для обоснования новых санкций против России.

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