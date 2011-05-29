Песков назвал очень плохими слова Байдена о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень плохими слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине. Напомним, американский лидер в интервью на вопро о том, считает ли он президента России убийцей, ответил утвердительно.
Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь США
Он отметил, что высказывания американского лидера означают его нежелание налаживать отношения с Россией — и Кремль в дальнейших действиях будет исходить из этого.
Ранее Кремль исключил встречу Путина с нефтяниками на фоне цен на топливо.
Фото: pixabay.com
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