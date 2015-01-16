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Песков сообщил, что повестка визита Моди в РФ будет богатая

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В Кремле раскрыли подробности визита иностранной делегации в Москву.

Повестка рабочего визита индийского премьер-министра Индии Нарендра Моди в Москву будет богатой, иностранный политик вместе с российским президентом Владимиром Путиным смогут пообщаться и в неформальной обстановке. Соответствующее заявление в комментарии журналисту Павлу Зарубину сделал официальный представитель администрации Дмитрий песков. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью с чиновником из Кремля в собственном Telegram-канале. 

Очевидно, что повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная. Это будет официальный визит, и мы надеемся, что главам удастся пообщаться и в неформальной обстановке.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков отметил, что отношения России и Индии в настоящее время находятся на уровне стратегического партнерства. Он заметил, что двусторонние переговоры пройдут и в узком составе в Кремле, а также в расширенном, предусматривающем участие делегаций. В Москве ожидают от прибытия гостей  важного и полноформатного визита.

Напомним, что поездка Нарендра Моди в Россию станет его первым зарубежным мероприятием после вступления в должность премьер-министра в третий раз. Последний раз глава индийского правительства посещал Россию в 2019 году, когда приезжал в город Владивосток. Последняя поездка политика Москву состоялась в 2015 году. 

Песков заявил о сотрудничестве России и Китая во всех областях.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: дмитрий песков, индия, кремль, нарендра моди, рабочая поездка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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