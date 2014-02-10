В Кремле оценили слова Михаила Подоляка.

Песков считает, что работа по обмену пленными "должна вестись в тишине". Соответствующее заявление официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков сделал в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ от 20 июня. Чиновник пояснил, что мероприятия - кропотливые по этой теме, поэтому лучше не нарушать их никакими комментариями. Таким образом в Кремле ответили на вопрос СМИ о словах советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что киевский будет добиваться обмена 22 участников националистического батальона "Азов" (признан Минюстом террористической и экстремистской организацией и запрещен на территории России), которых судят за попытку насильственного захвата власти и изменения конституционного строя на территории Донецкой Народной Республики.

Я не хотел бы никак комментировать тему обменов. Она достаточно чувствительная. Это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал инспекции территорий вблизи Каховской ГЭС затруднительными из-за обстрелов.

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