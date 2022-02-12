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Песков назвал инспекции территорий вблизи Каховской ГЭС затруднительными из-за обстрелов

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В Кремле заявили, что в этом вопросе есть много нюансов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инспекции территорий вблизи Каховской ГЭС затруднительными из-за обстрелов. Об этом он заявил журналистам.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов и Всемирной организации по миграции заявили, что Россия якобы не дала организациям доступ на территории левобережья Днепра для оказания помощи пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС. Песков отметил, что в этом вопросе есть нюансы

Там же очень много вопросов: как переходить? Где линия соприкосновения? Очень сложно обеспечить им безопасность.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, каховская гэс, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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