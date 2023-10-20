Песков: риски для мирных граждан в Газе вырастут, когда ЦАХАЛ начнет наземную операцию

В Кремле оценили обстановку на Ближнем Востоке.

Риски для мирных граждан в Секторе Газа вырастут, когда ЦАХАЛ начнет наземную операцию на территории палестинского анклава. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 октября сделал представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил СМИ что Москва поддерживает постоянные контакты как в еврейским государством, так и Палестиной. Однако до сих пор детальных сведений о российских заложниках в руках у радикалов у властей нет. Спикер также не смог ответить на вопрос о том, если ли у РФ планы по освобождению граждан.

Нет, детальной пока информации нет, и мы продолжаем наши контакты и с палестинцами, и с израильтянами. настоящий момент наши представительства в регионе продолжают работать с проживающими там гражданами России с тем, чтобы выяснить тех, кто желает эвакуироваться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле подчеркнули, что в регионе остается больше тысячи соотечественников, обладающих российским гражданством. Дмитрий Песков пояснил, что их жизни сейчас потенциально находятся под угрозой. Однако ситуация усугубится после того, как армия Израиля начнет обещанную наземную операцию на территории палестинского анклава.

Песков назвал неприемлемыми слова Байдена про Путина и ХАМАС.

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