Песков назвал неприемлемыми слова Байдена про Путина и ХАМАС

В Кремле считают неприемлемыми слова американского президента Джо Байдена, сопоставившего политику российского лидера Владимира Путина и действия радикального палестинского движения "Хамас". Накануне президент США в Бело доме назвалколлегу из Москвы тираном и заявил, что Вашингтон никогда не позволит победить таким, как он, а также "террористам "Хамаса". Иностранный политик добавил, что Россия и ХАМАС представляют из себя разного вида угрозы, но якобы они объединены общим устремлением полностью ликвидировать "соседнюю демократию". Соответствующий комментарий в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 октября сделал представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.
Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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