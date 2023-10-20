Песков назвал неприемлемыми слова Байдена про Путина и ХАМАС

В Кремле оценили сравнение лидера Белого дома президента России и радикального движения в Палестине.

В Кремле считают неприемлемыми слова американского президента Джо Байдена, сопоставившего политику российского лидера Владимира Путина и действия радикального палестинского движения "Хамас". Накануне президент США в Бело доме назвалколлегу из Москвы тираном и заявил, что Вашингтон никогда не позволит победить таким, как он, а также "террористам "Хамаса". Иностранный политик добавил, что Россия и ХАМАС представляют из себя разного вида угрозы, но якобы они объединены общим устремлением полностью ликвидировать "соседнюю демократию". Соответствующий комментарий в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 октября сделал представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет.

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