Песков рассказал о встрече Ушакова с посланником папы римского

Маттео Дзуппи находится с двухдневным рабочим визитом в Москве.

В ходе официальной рабочей встречи помощника российского президента Юрия Ушакова с посланником папы Римского, кардиналом Маттео Дзуппи в Москве речь шла об обмене мнениями по гуманитарным вопросам. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 29 июня сделал официальный представитель администрации страны при Владимире Путине Дмитрий Песков. В СМИ напомнили, что представитель Святого престола Дзуппи прибыл в Россию во вторник вечером. Он остановился в апостольской нунциатуре. Программа визита иностранного гостя не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной. В среду 28 июня Дмитрий Песков отмечал, что Ушаков встретится с Дзуппи, а в Кремле высоко оценили усилия и инициативы Ватикана по урегулированию ситуации на Украине.

Речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел. Каких-то конкретных решений или договоренностей нет, при необходимости диалог будет продолжаться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что Путин сам захотел выйти к народу в Дербенте.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ