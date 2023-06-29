Песков заявил, что Путин сам захотел выйти к народу в Дербенте

В Кремле объяснили ситуацию, которая произошла около фонтана в парке имени Низами Гянджеви.

Настоятельные рекомендации специалистов об эпидемиологических мерах сокращаются, хотя в настоящее время все еще есть рекомендации. При этом глава государства самостоятельно принял решение выйти к народу в городе Дербенте. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге от 29 июня сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

...Когда вы видели, что весь город вышел буквально встречать президента - это была абсолютно поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения. Есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы не поприветствовать их. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что когда глава государства приехал осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте, местные жители города встретили российского президента восторженными возгласами и аплодисментами.

Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерала Суровикина.

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