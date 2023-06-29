Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерала Суровикина

В Кремле не раскрыли судьбу Сергея Суровикина.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос журналистов о том, что в настоящий момент происходит с генералом Сергеем Суровикиным. Чиновник рекомендовал СМИ во время проведения регулярного телефонного брифинга обратиться за комментариями в пресс-службу министерства по обороне страны. Пресса хотела узнать у спикера из Кремля о том, может ли он подтвердить слухи о том, что генерал был отправлен в отставку. Корреспонденты также не смогли узнать у Дмитрия Пескова о том, продолжает ли глава государства доверять Сергею Суровикину.

Нет, к сожалению, нет. Я рекомендую вам обращаться в министерство обороны, это - прерогатива министерства... Здесь речь идет о том, что он верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба.. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

На уточняющий вопрос СМИ о том, где сейчас находится генерал Суровикин и подтверждаются ли сведения о его аресте, Дмитрий Песков сказал: "Здесь мне нечего добавить к тому, что я уже сказал по этой теме".

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