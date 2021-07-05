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В Кремле оценили усилия Ватикана по урегулированию на Украине

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Маттео Дзуппи находится в Москве с рабочим визитом.

Российский помощник президента Юрий Ушаков в среду проведет встречу с посланником папы Римского по украинскому кризису. Соответствующее заявление перед журналистами в в рамках регулярного телефонного брифинга от 28 июня сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимира Путина Дмитрий Песков.  Чиновник из Кремля пояснил, что в Москве высоко ценят инициативы Святого престола по попыткам мирного урегулирования регионального кризиса.

И по поручению Владимира Путина помощник президента Ушаков с ним сегодня проведет переговоры и обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине и, конечно же, возможные пути политико-дипломатического урегулирования. 

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Руководитель Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи проведет рабочий двухдневный визит в Москву в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине.

Песков заверил, что РФ наносит удары исключительно по военной инфраструктуре Украины.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: ватикан, дмитрий песков, кремль, маттео дзуппи
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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