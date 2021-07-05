Песков заверил, что РФ наносит удары исключительно по военной инфраструктуре Украины

В Кремле оценили ситуацию в Краматорске.

Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданской инфраструктуре в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление перед журналистами в в рамках регулярного телефонного брифинга от 28 июня сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимира Путина Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал киевские обвинения после гибели гражданских лиц в городе Краматорске из-за ракетного удара.

Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил о консолидации общества и политики.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ