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Песков заверил, что РФ наносит удары исключительно по военной инфраструктуре Украины

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В Кремле оценили ситуацию в Краматорске.

Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданской инфраструктуре в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление перед журналистами в в рамках регулярного телефонного брифинга от 28 июня сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимира Путина Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал киевские обвинения после гибели гражданских лиц в городе Краматорске из-за ракетного удара.

Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил о консолидации общества и политики.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: всу, дмитрий песков, краматорск, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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