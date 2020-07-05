Песков заявил о консолидации общества и политики

В Кремле оценили мнение киевских "псевдополитологов".

В российской администрации при президенте Владимире Путине не согласны с тем мнением, что позиции государственных властей после событий 24 июня пошатнулись. Однако подобные выводы чиновники видели от далеких к реальности ультраэмоциональных истерик псевдополитологов. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ от 27 июня сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сейчас много таких, знаете, ультраэмоциональных истерик и среди специалистов, псевдоспециалистов, политологов и псеводполитологов. Это прорывается также через некоторые истерические вот эти новые СМИ, интернет и так далее. Все эти пустые дискуссии. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Эксперт подчеркнул, что уровень консолидации общества, политических партий, военных, бойцов, а также гражданских, религиозных деятелей, верующих остается высоким после недавних событий. По мнению Дмитрия Пескова, произошедшее показало миру, насколько граждане сплочены вокруг президента РФ.

Песков не стал комментировать оценки Лукашенко последних событий в России.

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