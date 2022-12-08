Песков назвал неверной информацию об отказе Узбекистана от газового союза с РФ

В Кремле рассказали о тройственном союзе в коммерческих целях стран.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что работа по созданию газового союза России, Казахстана и Узбекистана продолжается, однако это взаимодействие не подразумевает никаких политических условий. Таким образом чиновник оценил публикацию информационного агентства The Reuters о том, что Ташкент отказался участвовать в этом экономическом объединении. СМИ сослалось на местного министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова. Эксперт пояснил, что следует говорить о техническом контракте, а не альянсе. Узбекистан якобы не станет соглашаться на политические условия для получения природных ресурсов. В Кремле заметили, что говорят об инициативе тройственного союза, который будет выгоден исключительно в коммерческом плане.

Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия, об этом и речи не идет в контексте идеи создания этого союза. Речь идет о, естественно, коммерческой стороне, речь идет о координации действий в интересах государств. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник пояснил, что все участники соглашения смогут продавать собственные энергетические ресурсы, ориентируясь исключительно на коммерческую выгоду.

Песков прокомментировал ситуацию с попыткой переворота в Германии.

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