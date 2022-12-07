Песков прокомментировал ситуацию с попыткой переворота в Германии

В Кремле назвали ситуацию внутренним делом ФРГ.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков в ходе телефонного брифинга с журналистами прокомментировал ситуацию с попыткой государственного переворота в Германии. Чиновник отметил, что речь идет о внутренних проблемах ФРГ. Он добавил, что местные власти сами говорили о том, что не может даже идти речи о якобы "вмешательстве Москвы" в этот процесс.

Скорее это внутренняя проблема ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может, поэтому здесь мы узнали об этом из сообщений СМИ, нам нечего сказать об этом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что сотрудники генеральной прокуратуры Германии сообщили о том, что в среду 7 декабря по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в Германии, в общей сложности были задержаны 25 человек. В домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски и прочие оперативные мероприятия. Предположительно, из 25 пойманных, 14 человек относятся к "военному крылу", в частности, речь идет о бывших военнослужащих. Основополагающие идеи переворота заимствованы злоумышленниками от праворадикальных движений.

Песков: Путин часто сам садится за руль.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти