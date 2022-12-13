Песков прокомментировал задержание корреспондента WSJ

В Кремле рассказали о ситуации с госизменой журналиста Эвана Гершковича.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков прокомментировал задержание корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами чиновник пояснил, что речь идет не о подозрениях, так как журналиста силовые структуры взяли с поличным. Об этом сотрудник Кремля сообщил СМИ, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва сотрудничать с американскими спецслужбами по этому делу.

Это прерогатива ФСБ… уже было заявление от Федеральной службы безопасности, здесь нам нечего добавить. Уточнить я не могу, я не владею деталями. Еще раз повторяю - это прерогатива спецслужб, которые как раз со шпионами и борются. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремль

Напомним, что ФСБ РФ сообщила о том, что корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в городе Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. Силовики объяснили, что Гершкович по заданию Вашингтона осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

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