Песков прокомментировал слова Кадырова о поддержке Палестины

В Кремле сообщили о контактах с Израилем и Палестиной.

Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что власти Израиля должны извиниться перед палестинцами за ситуацию в Восточном Иерусалиме, не отражает официальную позицию Москвы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 октября сделал представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что руководство России поддерживает контакты с обеими сторонами регионального конфликта на Ближнем Востоке.

Безусловно, у нас давние исторические связи с палестинцами, продолжаем контакты. Действительно, контакты на разных уровнях, в том числе на высоком. Одновременно у нас есть отношения с Израилем, где нас тоже объединяет много всего общего. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дополнительно в Кремле ответили на вопрос о том, в чем именно заключается поддержка Палестины со стороны Москвы,. Дмитрий Песков пояснил, что российская сторона осуществляет контакты с Рамаллой, участвует во все мирных форматах, на которых страна ищет совместную почву для урегулирования конфликта.

Песков опроверг слова Зеленского о желании России развязать войну на Ближнем Востоке.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости