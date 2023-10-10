В Кремле отреагировали на заявление президента Украины.

Официальные высказывания ли дера киевского режима Владимира Зеленского о том, что Россия якобы хочет развязать войну на Ближнем Востоке, не имеют под собой никаких оснований. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 октября сделал представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник таким образом ответил на вопрос СМИ о том, как Кремль относится к словам иностранного политика по обстановке, сложившейся между Палестиной и Израилем.

Негативно. Они совершенно не имеют под собой никаких оснований. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания.

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