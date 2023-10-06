Песков: отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания

В Кремле отреагировали на инициативу российских депутатов.

Возможный отзыв ратификации Дoговора о всеобъемлющeм запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает намерения Москвы провести ядерные испытания. Ранее спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин пояснил, что нижняя палата парламента планирует обсудить этот вопрос на ближайшем пленарном заседании. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 6 октября сделал представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: ограничения на экспорт топлива будут сохраняться, пока это необходимо.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ