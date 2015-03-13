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Песков: ограничения на экспорт топлива будут сохраняться, пока это необходимо

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В Кремле рассказали о сроках правительственной меры.

В России ограничения на экспорт топлива будут сохраняться до того момента, пока это необходимо. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 5 октября сделал представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что временные ограничения по запрету на отправку за границу дизеля и бензина правительством не предусмотрены.

Кабмин уже неоднократно отмечал, что здесь какого-то дедлайна нет. Запрет будет продолжаться по мере необходимости. Как только эта необходимость исчезнет, будут уже рассматриваться другие меры.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что с 21 сентября кабинет министров ввел временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин  объяснил прессе, что запрет пока введен бессрочно, так как продолжительность будет зависеть от насыщения рынка и результатов такой меры. 

Песков заявил, что украинцев продолжают использовать как дешевых солдат.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: бензин, дизель, дмитрий песков, кремль, топливо, эмбарго
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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