В Кремле рассказали о сроках правительственной меры.

В России ограничения на экспорт топлива будут сохраняться до того момента, пока это необходимо. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 5 октября сделал представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что временные ограничения по запрету на отправку за границу дизеля и бензина правительством не предусмотрены.

Кабмин уже неоднократно отмечал, что здесь какого-то дедлайна нет. Запрет будет продолжаться по мере необходимости. Как только эта необходимость исчезнет, будут уже рассматриваться другие меры. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что с 21 сентября кабинет министров ввел временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин объяснил прессе, что запрет пока введен бессрочно, так как продолжительность будет зависеть от насыщения рынка и результатов такой меры.

Песков заявил, что украинцев продолжают использовать как дешевых солдат.

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