В Кремле оценили слова министра по обороне Нидерландов Кайсы Олленгрен.

Страны коллективного Запада продолжают использовать украинцев как дешевых солдат. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 5 октября сделал представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что международные союзники киевского режима даже не скрывают своих намерений. В СМИ попросили дать оценку словам министра по обороне Нидерландов Кайсы Олленгрен. Европейский представитель выступила с утверждением о том, что поддержка Киева Западом является "дешевым способом" для НАТО бороться с Россией.

Это достаточно типичное заявление. В целом, намерение продолжать воевать до последнего украинца фактически не скрывается. Рано или поздно украинцы сами начнут слышать эти слова, эмоции эти для себя, и им это перестанет нравиться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков не комментирует сообщения о планах создать в Абхазии пункт базирования ВМФ РФ.

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