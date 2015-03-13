Песков не комментирует сообщения о планах создать в Абхазии пункт базирования ВМФ РФ

В Кремле не смогли отреагировать на слова президента Абхазии.

В Кремле отказались подтверждать информацию о планах по строительству постоянного пункта базирования российского военно-морского флота на территории Абхазии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 5 октября сделал представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что данный вопрос остается в компетенции министерства по обороне РФ.

Я не могу это комментировать. Вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей находятся в компетенции министерства обороны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомеим, что ранее глава Абхазии Аслан Бжания в интервью "Известиям" отметил, что Москва перевела часть своего Черноморского флота из порта города Севастополь в Новороссийск. Он также огласил информацию о планах строительства пункта базирования ВМФ РФ в регионе.

Песков: кабмин "плотно занимается" изучением ситуации в "Роснано".

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