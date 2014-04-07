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Песков: кабмин "плотно занимается" изучением ситуации в "Роснано"

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В Кремле оценили положение госкорпорации.

Российское правительство в настоящее время "плотно занимается" изучением ситуации, которая происходит в "Роснано". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 4 октября сделал представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что в государственной корпорации фиксируется "большая дыра". Ранее компания заявила, что не в состоянии погасить собственные долговые обязательства в полном объеме за счет денежных средств, поэтому указали на признаки банкротства.

Принимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации, там были определенные успехи. Но, если вы помните, президент РФ вскользь упомянул о достаточно большой дыре в этой корпорации, она, действительно, слишком большая. 

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В  Кремле отметили невозможность официальных дискуссий о ядерных испытаниях.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, роснано
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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