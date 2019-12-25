Чиновник из Кремля признал, что есть ситуация по использованию Telegram "де-факто", которая отличается от той, которая зафиксирована "де-юре".

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой Telegram. Об этом пресс-секретарь президента России рассказал во время встречи с журналистами. Представитель Кремля считает, что сейчас следует ориентироваться на судебное решение, вынесенное по поводу блокировки мессенджера.

Поступившую инициативу от депутатов Госдумы по отмене блокировки Песков призвал оценивать экспертов. Чиновник не стал детально комментировать ситуацию. Однако н отметил, что сейчас в стране сложились ситуации де-факто и де-юре, касающихся использования Telegram.

В Минкомсвязи назвали штрафы для Facebook и Twitter более эффективными, чем блокировка.