Депутаты обосновали законопроект тем, что блокировка мессенджера наносит ущерб имиджу государства.

В Госдуме предложили разблокировать Telegram. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на депутатов от политической партии "Справедливая Россия". Парламентарии Федот Тумусов и Дмитрий Ионин инициировали предложение о прекращении блокировки мессенджера. Соответствующий документ направлен в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву.

Депутаты напомнили, что государственные органы используют мессенджер для распространения важной информации в период распространения коронавируса. Несмотря на официальную блокировку Telegram, посты в мессенджере выкладывают представители оперативного штаба Москвы. Авторы законопроекта заявили, что сервис "без проблем" функционирует у большинства пользователей из России.

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В партии уверены, что дальнейшая блокировка мессенджера вредит не самому Telegram, а государственной власти в стране, так как сказывается на имидже правительства РФ.

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