Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Создатель Telegram в своем канале на платформе не упустил возможность указать на ошибки других мессенджеров.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал материал издания Reuters, в котором сообщается об ошибках в безопасности приложения iCloud. У пользователей не получится зашифровать свои данные, поскольку это может помешать работе ФБР.

Cпецслужбы выступили против идеи разработчиков Apple о введении сквозного шифрования данных.

Дуров заявил, что iCloud можно официально признать инструментом слежки. Любые приложения, которые используют его для хранения личных сообщений – это часть проблемы. К числу таких приложений Дуров отнес WhatsApp.

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Видео: YouTube / DLDconference, TechCrunch