Microsoft начала изменять Windows 10

Ожидается, что финальная сборка новой операционной системы выйдет весной 2020 года.

В сети появилась информация, как будет выглядеть обновленная версия операционной системы Windows 10. Портал MSPowerUser объявил, что увидели свет новые тестовые сборки ОС, в которых видно, как выглядят обновленные элементы дизайна на панели задач. Планируется изменить иконки и логотип, в стиле Fluent Design.

Отметим, что смена внешнего вида ОС Windows анонсировалась еще в декабре 2019 года. Финальная сборка операционной системы должна предстать перед пользователями весной 2020 года.

Другой информации о внешнем виде других разделов операционки пока не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что разработчики перенесли премьеру игры Cyberpunk 2077.

Фото: Twitter / @Winaero

Видео: Microsoft