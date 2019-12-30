Разработчики перенесли премьеру игры Cyberpunk 2077

При этом в компании-создателе игры отметили, что она уже готова.

Выяснилось, что ожидаемая игра Cyberpunk 2077 не выйдет 16 апреля 2020 года. Компания-разработчик CD Projekt RED сообщила в своем Twitter-аккаунте, что выпуск игры перенесен на 17 сентября 2020 года.

В студии сообщили, что сейчас игра готова, но им нужно еще время на дополнительную проверку геймплея и продолжение тестирования игрового мира. В студии заявили, что стремятся сделать Cyberpunk 2077 одним из главных достижений в видеоиграх, а задержка релиза поможет в достижении идеала.

Отметим, что в игре Cyberpunk 2077 повествуется о приключениях персонажа в технологичном городе Найт-Сити. Одним из персонажей игры стал актер Киану Ривз.

Ранее мы сообщали о том, что на CES 2020 представлен ноутбук с гибким экраном.

Видео: YouTube / GameCheck