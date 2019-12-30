  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:26
58
arteliseev
Код вставки плеера

На CES 2020 представлен ноутбук с гибким экраном

0 0

На выставке в Лас-Вегасе представили ноутбук с гнущимся экраном.

По информации The Verge, компания Lenovo выпустила новый ноутбук ThinkPad X1 Fold с гибким OLED-экраном. Плюс этой модели в экране: его можно сложить пополам. 

Помимо поддерживаемой экранной клавиатуры, у девайса есть беспроводная клавиатура, которая крепится магнитами к экрану. В таком положении модель похожа на обычный ноутбук. Компьютер работает на Windows 10 Pro, доработанном специально для гнущегося дисплея. 

Компания отметила, что разрабатывала нотубук более четырех лет. Само устройство поступит в продажу в середине 2020 года. 

Фото и видео: The Verge

Теги: ces 2020, lenono, ноутбук
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии