На CES 2020 представлен ноутбук с гибким экраном

На выставке в Лас-Вегасе представили ноутбук с гнущимся экраном.

По информации The Verge, компания Lenovo выпустила новый ноутбук ThinkPad X1 Fold с гибким OLED-экраном. Плюс этой модели в экране: его можно сложить пополам.

Помимо поддерживаемой экранной клавиатуры, у девайса есть беспроводная клавиатура, которая крепится магнитами к экрану. В таком положении модель похожа на обычный ноутбук. Компьютер работает на Windows 10 Pro, доработанном специально для гнущегося дисплея.

Компания отметила, что разрабатывала нотубук более четырех лет. Само устройство поступит в продажу в середине 2020 года.

Фото и видео: The Verge