В Кремле оценили позицию Марка Рубио по Китаю.

Москва не собирается вмешиваться во внутренние американские дела. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 15 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля ответил на вопрос СМИ о том, как власти страны относятся к кандидатурам, которые республиканец Дональд Трамп предложил в собственную администрацию, которая придет в Белый дом на смену команде Джо Байдена. Также в Кремле отреагировали на вопрос о том, беспокоятся ли чиновники о том, что риторика Трампа и его кандидатов по отношению к Китаю.

Мы не собираемся вмешиваться во внутриамериканские дела, у нас нет ни малейшего намерения это делать. Мы, собственно, не делали и не делаем это. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков указал на то, что Москва и Пекин связаны отношениями привилегированного стратегического партнерства, а российское руководство удовлетворено политической волей Китая на этот счет. В Кремле видят политическую волю коллег из КНР по развитию контактов.

Песков назвал проблемы с YouTube не приоритетными для россиян.

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