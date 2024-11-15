Песков назвал проблемы с YouTube не приоритетными для россиян

В Кремле призвали обращаться за комментариями в Роскомнадзор.

Видеохостинг YouTube на российской территории действительно работает с перебоями. Во многом этот процесс связан с отказом иностранной корпорации Google менять свое оборудование. Однако для граждан РФ на сегодняшний день данная проблема не находится в приоритете. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 15 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля ответил на вопрос СМИ о том, когда власти восстановят полноценный доступ к онлайн-ресурсу.

YouTube не включают-выключают. Он то замедленный, то не замедленный. С точки зрения техники и технологии нужно обращаться с вопросами в РКН. Действительно, затрагивалась эта тема и действительно президент сказал, что посмотрит на эту проблему. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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