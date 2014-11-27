В Кремле прокомментировали повышение ставок по ипотеке

Дмитрий Песков сообщил о том, что власти следят за важными экономическими процессами в стране.

Государство принимает меры для обеспечения макроэкономической стабильности, а их последствия тщательно отслеживаются. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 15 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал СМИ данные о повышении ипотечных ставок Сбербанком. Пресса захотела узнать о снижении доступности кредитования для местных предпринимателей.

Безусловно, наш экономический блок и те, кто занимаются экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой экономики. Принимаются меры для обеспечения макроэкономической стабильности в стране. И последствия этих мер тоже тщательно отслеживаются. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта. Минимальная ставка по рыночной ипотеке достигла уровня в 28,1 процент. Ранее она составляла 24,6 процента на готовое жилье, а также 24,9 процента — на строящееся.

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