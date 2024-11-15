Песков: награды не влияют на размер выплаты раненым участникам СВО

В Кремле прокомментировали указы президента о поддержке военнослужащих.

Награды для участников специальной военной операции никак не влияют на размер государственной выплаты при получении ими ранения. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 14 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

Боевые награды здесь никак не влияют на указанную сумму денег. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что президент страны Владимир Путин подписал указ, по которому он увеличил размер разовой выплаты участникам СВО при получении ранения, повлекшего инвалидность, до четырех миллионов рублей.Правительство уже утвердило размеры единовременных выплат участникам СВО при получении ими ранения в зависимости от степени тяжести. Военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы, будет полагаться от властей по три миллиона рублей, легкие ранения - один миллион рублей, а в случае иных легких травм - 100 тысяч рублей.

В Кремле наблюдают за процессом формирования администрации Трампа.

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