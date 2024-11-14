В Кремле наблюдают за процессом формирования администрации Трампа

Дмитрий Песков не считает этот вопрос приоритетным в работе российской администрации.

В Кремле наблюдают за процессом формирования кадрового должностного состава в вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе, торжественная инаугурация которого в США запланирована на январь 2025 года. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 14 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москва объяснил, что эта тема не является для руководства нашей страны приоритетной.

Мы, безусловно, за этим наблюдаем, но поверьте, это не является нашим главным приоритетом. И поэтому сейчас говорить о чем-то рано. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Киргизия обладает всем необходимым для обеспечения порядка.

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