Песков: Киргизия обладает всем необходимым для обеспечения порядка

Киргизия обладает всем необходимым для обеспечения порядка в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали новость о задержании сотрудниками МВД Киргизии группировки из шести человек, которая намеревалась спровоцировать в республике массовые беспорядки. Песков отметил, что Москва постоянно находится на связи с Бишкеком.
По линии силовиков идут постоянные контакты. Поэтому наши представители получают информацию.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков рассказал об отношении российских военных к гражданскому населению Украины.
Видео: kremlin.ru
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