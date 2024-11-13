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Песков: Киргизия обладает всем необходимым для обеспечения порядка

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В Кремле отметили, что Москва постоянно находится на связи с Бишкеком.

Киргизия обладает всем необходимым для обеспечения порядка в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали новость о задержании сотрудниками МВД Киргизии  группировки из шести человек, которая намеревалась спровоцировать в республике массовые беспорядки. Песков отметил, что Москва постоянно находится на связи с Бишкеком.

По линии силовиков идут постоянные контакты. Поэтому наши представители получают информацию.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков рассказал об отношении российских военных к гражданскому населению Украины.

Видео: kremlin.ru

Теги: дмитрий песков, киргизия, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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