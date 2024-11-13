Песков: Киргизия обладает всем необходимым для обеспечения порядка

В Кремле отметили, что Москва постоянно находится на связи с Бишкеком.

Киргизия обладает всем необходимым для обеспечения порядка в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали новость о задержании сотрудниками МВД Киргизии группировки из шести человек, которая намеревалась спровоцировать в республике массовые беспорядки. Песков отметил, что Москва постоянно находится на связи с Бишкеком.

По линии силовиков идут постоянные контакты. Поэтому наши представители получают информацию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков рассказал об отношении российских военных к гражданскому населению Украины.

Видео: kremlin.ru