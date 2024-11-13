Дмитрий Песков сообщил об аккуратности выполнения задач СВО.

Российские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач на территории проведения специальной военной операции очень бережно относятся к гражданскому населению Украины. Этим они отличаются от коллег из армии киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 13 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Кремле оценили заявление чиновников с Банковой улицы о возросшей интенсивности бомбардировок украинской земли, а также роста количества жертв среди мирного населения.

В ходе выполнения специальной военной операции российский военные очень аккуратно относятся к гражданскому населению, в отличие от войск режима киевского. Удары наносятся только по военным целям. Эта практика продолжается. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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