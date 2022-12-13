Песков: поставки французских колесных танков Украине не помешают достичь целей СВО

В Кремле оценили новый пакет помощи Парижа Киеву.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что военные поставки французских колесных танков киевскому режиму не помешают Москве достичь целей специальной военной операции. Соответствующее заявление пресс-секретарь Кремля сделал в ходе телефонного брифинга с журналистами. Чиновник добавил, что следует говорить именно о решении Парижа. Эксперт напомнил о том, что страны коллективного Запада, Евросоюз, НАТО и США вкачали в украинский кризис "десятки миллиардов долларов" за счет поставок Украине собственных видов вооружений.

Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания, но принципиально ничего решить не смогут. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле подчеркнули, что в Париже хорошо известна точка зрения Москвы на ситуацию.

Песков: в Кремле есть абсолютное доверие информации Минобороны РФ о ходе спецоперации.

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