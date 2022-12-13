Власти страны верят данным о СВО, предоставляемой российскими военными.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что в Кремле есть абсолютное доверие информации, которую предоставляют сотрудники министерства по обороне страны о оде проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление чиновник сделал во время телефонного брифинга с журналистами.

Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным, полностью легитимным источником информации о том, что происходит в специальной военной операции, является Министерство обороны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал мнение спецслужб о словах Смольянинова более важным, чем свое собственное.

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