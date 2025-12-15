В Кремле заметили, что наша страна не нацелена на создание каких-либо уловок по затягиванию переговорного процесса.

Говорить о каких-то конкретных временных рамках по достижению мирного соглашения с киевским режимом об урегулировании регионального кризиса на украинской территории является неблагодарным занятием. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 15 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля таким образом оценил вопрос СМИ о том, реально ли будет к католическому Рождеству добиться согласование позиций между российской и украинской делегациями, как этого хотелось бы американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу.

Я не берусь говорить о каких-то сроках. Думаю, что это было бы сейчас самым неблагодарным делом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

