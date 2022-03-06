Песков прокомментировал слова Рютте о подготовке к войне с Россией

По его словам, генсек НАТО "просто не понимает, о чем он говорит".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о подготовке к войне с Россией. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Напомним, 11 декабря на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем генсек НАТО призвал страны Европы увеличить оборонные расходы. Он объяснил это необходимостью быть готовыми "сражаться с русскими". По словам Рютте, НАТО является следующей целью Москвы.

Песков отметил, что это заявление представителя поколения, которое забыло, что такое Вторая мировая война. По его словам, Рютте "просто не понимает, о чем он говорит". В Кремле также отметили, что Рютте жил в Голландии.

Я в свое время учился в Нидерландах. И мне там голландцы сами рассказывали про страшные испытания, которые они пережили во время фашистской оккупации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Видео: Telegram / ЗАРУБИН