Песков назвал задержание российского ученого в Польше абсолютным произволом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал задержание российского ученого Александра Бутягина в Польше абсолютным произволом. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле прокомментировали новость в польских СМИ, которые сообщили о задержании высокопоставленного представителя Эрмитажа по запросу Украины за проведение археологических раскопок в Крыму. Песков отметил, что Россия будет требовать по дипломатическим каналам прав на защиту Бутягина. Он подчеркнул, что российские дипломаты будут работать над этим вопросом.

Принимая во внимание, наверное, оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

