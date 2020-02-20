Дмитрий Песков ответил на вопрос о низких доходах в России. Пресс-секретарь президента страны отметил, что невозможно ждать сиюминутных результатов. Однако для повышения уровня жизни россиян создана целая программа и многое делается. Об этом пишут РИА Новости.
В среду, 19 февраля, Владимир Путин прибыл в Петербург, где принял участие в мероприятиях, посвященных дню памяти Анатолия Собчака. После возложения цветов к памятнику первого мэра Северной столицы глава государства пообщался с гражданами. Одна из женщин спросила его, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. В ответ Путин заметил: "Думаю, что очень трудно". Горожанка также предположила, что у президента зарплата намного выше, на что он ей ответил, что на самом деле она не самая большая в стране.
Ранее Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики.
Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News
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Жалкие ответы на важнейшие вопросы граждан. Если бы наш лидер, живущий на полном гособеспецении у народа России, сообщил и документально подтвердил, что он всю или большую часть своей личной зарплаты или личных доходов (не из государственных фондов, так любой мог бы) отдает на лечение больных детей, тех на лечение которых собирают смсками, то огромное ему уважение было бы. А так, "моя зарплата не самая большая" - очень цинично! :(
Проблема низкой заработной платы не возникла сейчас. Эта проблема уже давно не один десяток лет, авоз иныне там.