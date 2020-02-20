Пресс-секретарь президента отметил, что невозможно ждать сиюминутных результатов.

Дмитрий Песков ответил на вопрос о низких доходах в России. Пресс-секретарь президента страны отметил, что невозможно ждать сиюминутных результатов. Однако для повышения уровня жизни россиян создана целая программа и многое делается. Об этом пишут РИА Новости.

В среду, 19 февраля, Владимир Путин прибыл в Петербург, где принял участие в мероприятиях, посвященных дню памяти Анатолия Собчака. После возложения цветов к памятнику первого мэра Северной столицы глава государства пообщался с гражданами. Одна из женщин спросила его, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. В ответ Путин заметил: "Думаю, что очень трудно". Горожанка также предположила, что у президента зарплата намного выше, на что он ей ответил, что на самом деле она не самая большая в стране.

Ранее Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News