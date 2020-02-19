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Сегодня, 15:30
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nastya960
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Владимир Путин признал, что в России трудно прожить на 10 тысяч 800 рублей

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С вопросом к нему подошла петербурженка.

Петербурженка спросила президента Владимира Путина, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Это произошло в Петербурге 19 февраля после возложения цветов к памятнику Анатолия Собчака. Об этом сообщил "Интерфакс".

Думаю, что очень трудно,

– ответил Путин

Женщина предположила, что заработная плата Путина гораздо больше. На что он отметил, что у президента не самая высокая зарплата в стране.

Также петербурженка возмутилась тем, что невозможно купить продукты на прожиточный минимум. А как жить матерям-одиночкам в этом случае, вообще не понятно.

Видео: YouTube/ United Nations, NBC News

 

 

Теги: путин, собчак
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 16:26

Президента и его окружение которые пенсионеры нужно посадить на такую пенсию,потом может поймет.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 16:27

Рай богачей,сотворен из ада бедных.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 16:30

Согласна

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Аноним
Сегодня 16:24

У нас честный президент. Ответил правдиво. Только немного недоговорил. Женщина говорила о 10 тыс. в месяц, а он не уточнил, что говорит о 10 тыс. в день.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 16:34

Только не в рублях, а в куб.метрах или в бареллах

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Аноним
Сегодня 16:30

Может соберём Президенту СМСками, недостающую до самой высокой зарплаты, сумму?!

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 16:32

Я тоже за!

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Аноним
Сегодня 16:22

Скажи спасибо только себе, господин Путин, что РФ стала страной миллиардеров и батраков!

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Аноним
Сегодня 16:21

Пусть пойдет в президенты из-за зарплаты.. Коммуняки на крутили спецом, задать вопрос такой.

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Аноним
Сегодня 16:25

"Да,очень трудно,но вы держитесь".Еще лет 20.

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