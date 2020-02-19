Владимир Путин признал, что в России трудно прожить на 10 тысяч 800 рублей

С вопросом к нему подошла петербурженка.

Петербурженка спросила президента Владимира Путина, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Это произошло в Петербурге 19 февраля после возложения цветов к памятнику Анатолия Собчака. Об этом сообщил "Интерфакс".

Думаю, что очень трудно, – ответил Путин

Женщина предположила, что заработная плата Путина гораздо больше. На что он отметил, что у президента не самая высокая зарплата в стране.

Также петербурженка возмутилась тем, что невозможно купить продукты на прожиточный минимум. А как жить матерям-одиночкам в этом случае, вообще не понятно.

Видео: YouTube/ United Nations, NBC News