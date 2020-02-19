Владимир Путин признал, что в России трудно прожить на 10 тысяч 800 рублей

Петербурженка спросила президента Владимира Путина, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Это произошло в Петербурге 19 февраля после возложения цветов к памятнику Анатолия Собчака. Об этом сообщил "Интерфакс".
Думаю, что очень трудно,
– ответил Путин
Женщина предположила, что заработная плата Путина гораздо больше. На что он отметил, что у президента не самая высокая зарплата в стране.
Также петербурженка возмутилась тем, что невозможно купить продукты на прожиточный минимум. А как жить матерям-одиночкам в этом случае, вообще не понятно.
Видео: YouTube/ United Nations, NBC News
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Президента и его окружение которые пенсионеры нужно посадить на такую пенсию,потом может поймет.
Рай богачей,сотворен из ада бедных.
Согласна
У нас честный президент. Ответил правдиво. Только немного недоговорил. Женщина говорила о 10 тыс. в месяц, а он не уточнил, что говорит о 10 тыс. в день.
Только не в рублях, а в куб.метрах или в бареллах
Может соберём Президенту СМСками, недостающую до самой высокой зарплаты, сумму?!
Я тоже за!
Скажи спасибо только себе, господин Путин, что РФ стала страной миллиардеров и батраков!
Пусть пойдет в президенты из-за зарплаты.. Коммуняки на крутили спецом, задать вопрос такой.
"Да,очень трудно,но вы держитесь".Еще лет 20.