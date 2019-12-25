К памятнику Собчаку приехали Путин и Беглов

Президента ожидали на месте также вдова и дочь политика.

Президент России Владимир Путин, недавно приземлившийся в Петербурге, уже приехал к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове. Российского лидера уже ждали на месте губернатор Александр Беглов, вдова Собчака Людмила Нарусова и его дочь Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым.

Также на церемонию прибыли Герман Греф, Дмитрий Козак, Алексей Кудрин и Николай Кропачев.

Политики и деятели возложат цветы к монументу, почтив память Собчака, скончавшегося 20 лет назад.

Ранее Ксения Собчак назвала любимые места отца в Петербурге.

Фото: Пул 78 / Telegram