Президентский самолет прибывает в Петербург

На данный момент воздушное судно миновало Тосно и Ульяновку.

Президентский самолет Ил-96-300ПУ подлетает к Петербургу, сообщают данные ресурса FlightRadar. На виртуальной карте экипаж Владимира Путина отмечен под номером RSD377.

Путин прибывает 19 февраля в Северную столицу, чтобы почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Российский лидер возложит цветы к памятнику политика на Васильевском острове. Также президент посетит концерт в городской академической филармонии имени Шостаковича.

Ранее сообщалось, что в Петербурге Международный банковский институт получит имя Анатолия Собчака.

Фото: скрин FlightRadar