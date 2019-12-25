Отмечается, что 20 февраля состоится торжественное заседание учёного совета, посвящённое присвоению институту имени первого мэра Петербурга.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что в Петербурге Международный банковский институт получит имя Анатолия Собчака. Об этом сообщает пресс-служба учреждения образования.

В вузе отметили, что первый мэр Петербурга принял непосредственное участие в создании института в 1991 году. Также он на протяжении всей своей деятельности активно поддерживал учреждение. Известно, что руководство Международного банковского института намерено провести торжественное заседание учёного совета 20 февраля.

Напоним, что в среду, 19 февраля, в Петербург приедет Владимир Путин. Президент России примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подвели итоги проекта "Твой бюджет". Город принял 7 тысяч предложений.

Фото:Анатолий Собчак/вк