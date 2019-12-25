Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что в Петербурге Международный банковский институт получит имя Анатолия Собчака. Об этом сообщает пресс-служба учреждения образования.
В вузе отметили, что первый мэр Петербурга принял непосредственное участие в создании института в 1991 году. Также он на протяжении всей своей деятельности активно поддерживал учреждение. Известно, что руководство Международного банковского института намерено провести торжественное заседание учёного совета 20 февраля.
Напоним, что в среду, 19 февраля, в Петербург приедет Владимир Путин. Президент России примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подвели итоги проекта "Твой бюджет". Город принял 7 тысяч предложений.
Фото:Анатолий Собчак/вк
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